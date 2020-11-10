Üniversiteye yeni uygulama ve araştırma merkezleri kuruluyor

Dr. Şükrü Beydemir, üniversiteye yeni uygulama ve araştırma merkezleri kurulacağı müjdesini verdi.

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir yaptığı yazılı açıklamada, "Üniversitemizin, ilimiz ve bölgemizin sorunlarına bilimsel çözümler sunmak amacı ile başlattığı seferberlik kapsamında yeni bir adım daha hayata geçiyor. Üniversitemizde Doğaltaş Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) ile Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM) adıyla iki yeni merkez kurulması kararı alındı. Üniversite senatomuz tarafından alınan ve YÖK tarafından uygun görülen kararla kurulacak olan Uygulama ve Araştırma Merkezleri hem öğrencilerimizin eğitimlerine hem de ilimiz ve bölgemize sektörel bazda büyük katkılar sağlayacak" dedi.

"Tarımsal uygulamalarda yeni bir dönem başlayacak"

Rektör Beydemir yaptığı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

"İlimizdeki küçük ve orta ölçekli tarımsal faaliyetlerin AR-GE çalışmaları için uygulama ve eğitim merkezi olması, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Meslek Yüksekokullarının tarımla ilişkili programlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine katkı sunmak amacı ile kurulacak olan Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi materyal, arazi, alet ve ekipman temini noktasında da yardımcı olacak. Gerek öğrencilerimizin eğitiminin gerekse bölgemizdeki tarımsal faaliyetlerin daha iyi bir seviyeye ulaşması için bilimsel ve gerçekçi politikalar bu merkez aracılığı ile hayata geçirilecek."

“Doğaltaş sektöründe de üniversite-sanayi iş birliği"

Dr. Şükrü Beydemir, Türkiye'de doğaltaş sektörü için gerek duyulan araştırmaları yapmak ve yapılmasına katkı sağlamak amacı ile kurulacak olan Doğal Taş Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi hakkında bilgi verdi. Rektör Beydemir, "Üniversitemizin ilgili bölümlerinde yürütülecek olan lisansüstü çalışmalar için akademik destek sağlayarak bilimsel faaliyetlerin kalitesini artıracak. Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde bilimsel ve teknik çalışmalar yaparak uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımı sağlanacak. Ayrıca ilimizde taş ve mermer alanında faaliyet yürüten çok sayıda sanayi kuruluşunun analiz ihtiyacını karşılayacak olan Uygulama ve Araştırma Merkezi, akraditasyon süreçlerinin tamamlanmasından sonra ilimiz ve bölgemizdeki sektörel firmalara akredite analiz raporlarını temin noktasında hizmet verebilecektir" ifadelerini kullandı.

"İki yeni araştırma ve uygulama merkezi"

Rektör Beydemir son olarak kurulacak olan iki yeni merkezin büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Açılacak olan bu uygulama ve araştırma merkezleri, ilimiz ve bölgemizin geleceğine önemli katkılar sağlayacak. Üniversite olarak bizler bir yandan eğitim öğretim faaliyetlerimizi en iyi seviyede gerçekleştirirken diğer yandan gerek tarımsal alanda gerekse sanayi alanında bilimsel bulguların hayata geçirilmesini sağlamak durumundayız. Üniversite-sanayi iş birliğini bu açıdan önemli görüyoruz. Yalnızca sanayi değil, üniversitenin ve bilimselliğin toplumsal her alanda iş birliklerinin merkezinde olmasını benimsiyoruz. Bu merkezlerde edinilen bilgiler, tecrübeler hem öğrencilerimizle hem de konunun muhatapları ile paylaşılacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), senatomuzun bu doğrultudaki teklifini uygun buldu. Bu merkezlerimizin kurulum aşaması ivedi şekilde hayata geçirilmeye başlandı ve inşallah kısa zaman içerisinde tamamlanarak hizmete açılacak. İlimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.