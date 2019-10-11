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Ünlü stand up sanatçısı Sefa Doğanay askerliğini Bilecik'te tamamladı

Ünlü stand up sanatçısı Sefa Doğanay Bilecik’te vatanı görevini tamamladı.

Ünlü stand up sanatçısı Sefa Doğanay Bilecik'te vatanı görevini tamamladı.


Söğüt Jandarma Ulaştırma Tabur Komutanlığı'na bedelli askerlik için 21Eylül günü teslim olan Doğanay, bugün ettiği yemin sonrası 19 günlük bedelli askerliği tamamladı. Doğanay, yemin töreni sonrası kendisini almaya gelen ailesi ve arkadaşları tarafından ilçeden ayrıldı.


Öte yandan Sefa Doğanay sosyal medya hesabına 3 adet askerlik fotoğrafı koyarak üzerine "Bilecik Söğüt Jandarma Ulaştırma Tabur Komutanlığı" yazdı.

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