Unutulmaya yüz tutmuş oyunlar Bilecik'te yeniden oynandı

Bilecik'te geçmiş yıllarda oynanan ve unutulmaya yüz tutmuş oyunları yeniden canlandırmak için çocuklar, anne ve babalarıyla sahneye çıktı. Öğrenciler anne ve babalarıyla mendil kapma, engel aşma, kule devirme ve dart oynadı.

Bilecik Valiliğince organize edilen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Kozabirlik İlkokulunda gerçekleşen etkinlikte ilköğretim öğrencileri, ''Öğrenci Veli oyun oynuyor'' projesi kapsamında, anne ve babalarıyla birlikte mendil kapma, engel aşma, kule devirme ve dart oynadı.

“Çocuklarımızla beraber vakit geçirelim bunun hazzı başka”

Programda konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, çocuklarla birlikte vakit geçirme hazzının bir başka olduğunu ifade ederek, “Veli olarak çocuklarla birlikte vakit geçirmek, beraber spor yapmak, özellikle çok anlamlıydı. Bu etkinliklerle beraber, velilerle birlikte çocuklarımızı daha yoğun kaynaştırmak, ortak zaman geçirmelerini sağlamak, takım ruhu oluşturmak, beraber iş yapma becerisini geliştirebilmek, zorlukları parçalara bölerek başarabilmek, küçük sorumlukları paylaştırarak başaralı olma kabiliyetini kazandırmak üzere böyle bir çalışmanın içerisine girdik.Üniversitemizden bir hocamızın teklif ve telkinleriyle beraber özellikle geleneksel oyunlarımızı da yeniden canlandırmak üzere okullarımızda bu tür etkinlikleri yoğun bir şekilde yapmak istiyoruz. Dolayısıyla bunun faydalarını da her türlü çalışmada göreceğiz buna inanıyorum. Takım demek, birlikte iş yapmak demek. Birbirinin eksiğini tamamlamak demek. Birbirini motive etmek demek. Çocuklarımızla birlikte spor yapalım. Çocuklarımızla beraber vakit geçirelim. Bunun hazzı başka” ifadelerine yer verdi.

Öğrenci Zeynep Öcek'in velisi Zehra Öcek ise etkinliğin beklediklerinden çok daha iyi geçtiğini dile getirerek, "Okulumuzda çok güzel bir etkinlik vardı. Ailelerle birlikte çocukların hem spor, hem bir etkinlikte birlikte neler yapabileceğimizi uygulamalı olarak sergilemek istedik. Çok güzeldi. Biz çok eğlendik. Çocuklar için geldik ama bizim için daha iyiydi” dedi.

Annesiyle oyun oynamanın mutluluğunu yaşayan Zeynep Öcek ise, “Annemle birlikte spor yaptık. Annemle yarıştık, spor yaptık " ifadesini kullandı.

Öğrenci Ali Kayra'nın velisi Yaşar Saraçoğlu, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Valimizin de yarıştığı bir etkinlikte bizimde olmamız gurur vericiydi" ifadesini kullanırken, Ali Kayra da çok eğlendiğini vurgulayarak programı düzenleyenlere teşekkür etti.

Program, yarışmaya katılan öğrenci ve velilere Vali Şentürk ve eşi Münevver Şentürk, Vali Yardımcısı Rahmi Köse, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ın, madalya verdiği etkinlik, öğrenciler tarafından açılan serginin gezilmesiyle sona erdi.