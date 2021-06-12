Ürettiklerinin satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar

Kadınlar evlerinde ürettikleri ürünleri bu pazarda satarak, ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar.

Geçtiğimiz yıl vatandaşlara hizmet için kapılarını açan Bilecik Kent Konseyi, kadınların ele emeği ürünlerin satışını yapmalarına imkan veren bir projeyi uygulamaya koymuştu. Bilecik Belediyesi tarafından katkı verilen ve kentte kadınların sosyal ve ekonomik yaşama daha çok katılmasını amaçlayan Üretici Kadınlar Pazarı, pandemi nedeniyle 1 yılın geçkin süredir kurtulamıyordu. Korona virüs (Covit-19) tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından üretici kadınlar el emeği göz nuru ile yaptıkları ürünleri satışa yeniden çıkardılar. İstiklal Mahallesi Belediye Sokak üzerinde tezgahları açan kadınlar, el emeği göz nuru ve yöresel ürünlerin satışını yaparak ev ekonomilerine katkı sağlayan sağlıyorlar. Pazarda, yöresel ürünlerden, el işçiliği, takılardan çeyizlik ürüne bir çok şey görücüye çıktı.