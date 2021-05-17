Uygulama noktasından kaçan şahısların üzerinden 2 adet silah çıktı

Bilecik'te uygulama noktasındaki polis ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü ormanlık alanda yakalanırken, 2 adet kuru sıkı diye tabir edilen silah ele geçirildi.

Bilecik merkez Ertuğrulgazi mahallesinde dün gece sokağa çıkma kısıtlaması olduğu esnada seyir halinde bulunan plakasız motosiklet sürücüsü İbrahim A. 'dur' ihtarına uymayan kaçtı. Ekiplerin kovaladığı sürücü Yediler Mevkiinde ormanlık alanda yakalandı. Motosiklet yolcu olarak bulunan Nurdan A. ile sürücü İbrahim A. gözaltına alındı. Şahısların üzerinde yapılan aramada şarjörü olmayan 2 adet kuru sıkı diye tabir edilen silah ele geçirildi. Ekipler olay yeri ve güzergah üzerinde el feneri yardımı ile şarjör ararken, şahıslar ifadelerinin alınması üzeri polis merkezine götürüldü.