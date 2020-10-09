Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 219 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kent genelinde uyuşturucu madde kullanan, nakleden ve ticaretini yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda şüpheli bir araç içerisinde yapılan aramada 219 gram bonzai diye adlandırılan sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve haklarında “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edilen üç şahıstan A.Y., ve A.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.A., isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.