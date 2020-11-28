Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde durdurulan araç içinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda uygulama noktasında şüphe üzerine bir araç durdurularak arama yapıldı. Araçta bulunan 2 kişi ile birlikte araç içinde yapılan aramalarda 94,5 gram esrar ve 125 ml ketamin isimli sentetik ecza ele geçirildi. Olayın ardından Gözaltına alınan S.A.K., ile İ.S.T., şüpheliler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan yasal işlem yapıldı. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan S.A.K., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken,

Şüpheliler, emniyette yaptığı işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheli S.A.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.S.T., ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.