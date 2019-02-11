Uyuşturucu şüphelileri adliyede

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerinin geçtiğimiz günlerde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince daha önce teknik takibe takılan ve uzun süredir izlemede olan uyuşturucu satıcısı A.K. ile alıcılar T.E., A.D., V.D., E.Y. ve H.A., İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımı ile gece yarısı düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 adet pompalı tüfek,1 adet kuru sıkı tabanca, 1 muşta, 2 bıçak, bir miktar uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde düzeneği ele geçirilmişti. Gözaltına alınan 6 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.