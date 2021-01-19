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Uyuşturucuyu cips poşeti içerisine gizlemiş

Bilecik’te bir araçta ve içerisinde bulunan şahıs üzerinde yapılan aramada cips poşeti içerisine gizlenmiş vaziyette bonzai maddesi ele geçirilmiştir.

Bilecik'te bir araçta ve içerisinde bulunan şahıs üzerinde yapılan aramada cips poşeti içerisine gizlenmiş vaziyette bonzai maddesi ele geçirilmiştir.


Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçta ve içerisinde bulunan şahıs üzerinde yapılan aramada cips poşeti içerisine gizlenmiş vaziyette 39,07 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirdi. Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan ve hakkında “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçundan yasal işlem yapılarak adliyeye sevk edilen R.K. isimli şahıs çıkarıldığı Bilecik Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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