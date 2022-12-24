Bilecik'te düzenlenen operasyonunda 145,29 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, uyuşturucuyu narkotik madde arama dedektör köpeği buldu

Alınan bilgilere göre; Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda bir araç içerisinde narkotik madde arama dedektör köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramada 145,29 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K. isimli şahıs, hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçundan yasal işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

Şahıs, Bilecik Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.