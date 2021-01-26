Üzerine alçıpan düşen işçi yaralandı

Bilecik'te bir inşaatta çalışan işçi, üzerine alçıpan düşmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi Değirmen Sokak Hamsu Köprüsü mevkisinde bulunan özel bir şahsa ait iş yerinde çalışan H.S., tavana alçı yaptığı esnada alçıpanın üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Yaralı usta olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun yapılan tetkikler sonucu belli olacağı öğrenilirken, polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.