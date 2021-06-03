Vaka sayısı artan Bilecik'te Pandemi Kurulu toplandı

Son açıklanan 22-28 Mayıs tarihleri arasında illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayıları artışında Türkiye 2'inci olan Bilecik'te Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Rahmi Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı katıldı. Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma döneminden sonra vaka oranlarında yaşanan düşüşün il adına sevindirici olduğunu, ancak son 1 haftada yaşanan artışa dikkat çeken Vali Şentürk, ''Salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan 'Temizlik, maske ve mesafe' kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallara azami dikkat edelim. Aşı sırası gelen vatandaşlarımız aşı randevularını alarak aşılarını biran önce olsun. İlimizde son bir haftadaki artışta aile içi bulaşın yüksek etkisi gözlenmekte. Hemşerilerimizden, aile içi toplantılara ve ev ziyaretlerinde bir araya gelmeme konusunda, tedbirli olunması hususunda daha duyarlı olmalarını arzu ediyoruz. 31 Mayıs 2021 tarihli Hıfzıssıhha Kurul kararıyla yapılmasına müsaade edilen nikah törenleri ve nikah merasimi şeklindeki düğün merasimlerinde düğün sahipleri ve işletmelerin 'Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yayınlanan kurallara riayet etmeleri, kapalı alanlarda da kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması ve azami 100 davetli ile sınırlandırılması şeklinde planlama yapılmasını, açık alanda yapılan düğün merasimlerinde ise davetliler arasında kişi başı asgari 4 metrekare mesafe kurallarına dikkat etmelerini istiyoruz.'' dedi.

Vali Şentürk, kademeli normalleşme sürecinde rehavete düşmeden, temkin ve tedbiri elden bırakmadan, hep birlikte gösterilecek azami dikkat sayesinde vaka sayılarının hızla düşeceğini ve kalıcı eski normallere hızla dönülebileceğini ifade ederek, ülkemizin Covid-19 salgınından bir an önce kurtulması temennisinde bulundu.