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Vakaların arttığı Bilecik'te denetimler arttı

Korona virüs (Covit-19) vakalarının arttığı Bilecik’te ekipler denetimleri arttırdı.

Korona virüs (Covit-19) vakalarının arttığı Bilecik'te ekipler denetimleri arttırdı.


Bilecik'te merkezi alanlarda, AVM'lerde, çarşı ve pazarlarda kalabalık nüfusta bir azalma görülmezken, polis ekipleri de işleri sıkı tuttu. Kent merkezinde vatandaşların yoğun kullandığı Atatürk ve Teyfikbey caddelerinde devamlı devriye atan ekipler, maske takmayanları ikaz etti, maskesini yanlış takanlara da maskenin doğru kullanımı konusunda uyarıda bulundu.


Yapılan denetimler kapsamında istisnalar dışında vatandaşların maske taktığı ve kurallara dikkat ettiği görüldü.

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