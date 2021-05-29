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Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek'ten Şeyh Edebali Türbesi'nde inceleme

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek, Şeyh Edebali Türbesi’nde incelemelerde bulundu.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek, Şeyh Edebali Türbesi'nde incelemelerde bulundu.


Bölge Müdürü Emek, Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve ilgili kurum müdürü ile birlikte Şeyh Edebali Türbesi'nde incelemede bulundu. Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi devletin manevi kurucu Şeyh Edebali Türbesi'ni yılda milyonlarca kişi ziyaret ederken, pandemi döneminde türbe bir takım bakım onarım çalışması yapılmıştı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bölge Müdürü Emek, türbedeki eksiklikleri de not etti.

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