Vali Kızıklaya Murat Hüdavendigar Ortaokulu'da çeşitli incelemelerde bulundu

Kemal Kızılkaya, Murat Hüdavendigar Ortaokulunu ziyaret etti.

Eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin ikinci yarısının başlaması nedeniyle ziyarette bulunan Vali Kızılkaya, Bilecik Valiliği'nce yenilenen basketbol potalarının yanı sıra okul bahçesinde yapılan zemin ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi. Diğer yandan sınıfları gezerek öğrencilerle görüşen Vali Kızılkaya, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelip sohbet etti.

Öğrencilerin sağlıklı bir çevrede neşe içerisinde eğitimlerini sürdürmelerinin önemine dikkat çeken Vali Kızılkaya, ülkemizin üreten ve değer katan gençlere ihtiyacı olduğunu vurgulayarak tüm öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi.

Öte yandan Kemal Kızılkaya, Bilecik'te ihtiyacı olan diğer okullarda da Bilecik Valiliği'nce okul bahçelerine asfaltlama çalışmalarına devam edileceğini ifade etti.