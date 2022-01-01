Vali Kızılkaya 2021'i çeşitli ziyaretlerle sonlandırdı

Kemal Kızılkaya 2021 yılını çeşitli ziyaretlerle tamamladı.

Eşi Nurten Kızılkaya ile birlikte Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine giden Vali Dr. Kızılkaya, huzurevi sakinlerinin yeni yılını kutladı ve kendileriyle bir süre sohbet etti. Ardından Bilecik'te sevgi evlerinde kalan çocuklarla bir araya gelen Vali Dr. Kemal Kızılkaya, 2022 yılının sağlıklı ve başarılı geçmesi dileğinde bulundu.

Yılbaşı gecesi herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için görevleri başında olan İtfaiye ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına ziyarette bulunan Vali Dr. Kemal Kızılkaya, yeni yılın herkes için huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Vali Dr. Kızılkaya bu ziyaretleri sonrası Bilecik İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile birlikte yılbaşı gecesi vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla görev yapan Ertuğrulgazi Polis Karakolu, Akasya Altı Polis Uygulama Noktası ve Bilecik-Söğüt Jandarma Yol Kontrol Noktasındaki güvenlik güçlerini ziyaret etti. Kendileriyle bir süre sohbet eden Vali Dr. Kızılkaya telsizle de görevi başındaki tüm güvenlik personelinin yeni yılını tebrik etti.

Buradaki ziyaretlerinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçen Vali Dr. Kızılkaya, tedavi gören hastalara acil şifalar dileğinde bulundu. Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı ve hastane personelinin de yeni yılını kutlayan Vali Dr. Kemal Kızılkaya, gösterdikleri fedakarlık ve gayretten dolayı tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletirken, “İnsanın en zor, en çaresiz haliyle yüz yüze kalan sizler, bir yandan hastaların fiziksel sağlık problemiyle ilgilenirken bir yandan da ruhsal yönden onlara destek olmaya çalışıyorsunuz. Zaman zaman da sizleri anlamayan kimseler tarafından şiddete maruz kaldığınız oluyor. Tabi bunlar üzüntü verici ve asla tasvip etmediğimiz durumlardır. Dolayısıyla sizlerin ne kadar zor şartlar altında çalıştığınızın farkındayım. Özellikle yeni yılda ve buna ilaveten pandemi sürecinde hastanede nöbette olmak ailenizden uzak olmak elbette zor. İnşallah gelecek günlerde bu sıkıntıların azalacağını temenni ediyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu bir yıl diliyor, şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.