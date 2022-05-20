İhlas Haber Ajansı

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Vali Kızılkaya, Bakan Soylu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldı

Bilecik Valisi Dr.

Kemal Kızılkaya, 81 il valisinin katılımıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle videokonferans toplantısında bir araya geldi. Toplantıya Kemal Kızılkaya; İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile birlikte katıldı.


Bakanlığın, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen toplantı basına kapalı yapıldı. Toplantıda göç ve metamfetamin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik konular ele alındı.

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