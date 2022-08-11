Vali Kızılkaya bu yıl öğrencileriyle buluşacak Tıp Fakültesi'ni ziyaret etti

Şeyh Edebali Üniversitesi ziyaretinde Tıp Fakültesi'nde incelemelerde bulunan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, “Tıp Fakültesi'yle birlikte Bilecik'imizin sağlık ve eğitiminde önemli gelişmeler yaşanacaktır” dedi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret etti. Vali Kızılkaya, rektörlük binasına geçerek üniversite de gerçekleştirilen çalışma ve faaliyetler hakkında bilgi aldı. Görüşmenin ardından Rektör Beydemir ile birlikte üniversite kampüsünü gezen Vali Kızılkaya, fakülteler hakkında bilgi aldı. Yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Vali Kızılkaya, bu yıl öğrencileriyle buluşacak olan Tıp Fakültesi'ni ziyaret etti. Laboratuvarları ve uygulama alanlarını inceledi.

Görüşmenin ardından Vali Kızılkaya, “Tıp Fakültesi'yle birlikte Bilecik'imizin sağlık ve eğitiminde önemli gelişmeler yaşanacaktır” dedi. Kızılkaya, Prof. Dr. Şükrü Beydemir'in şahsında tüm yöneticileri ve öğretim üyelerini, üniversite personelini kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.