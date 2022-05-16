Vali Kızılkaya, gençlerle oyun oynadı, halat çekme yarışına katıldı

Gençlik Haftası etkinlikleri sebebi ile Pelitözü Gölparkı'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Düzenlenen etkinlikler çerçevesinde halat çekme oyununda ipin bir ucuna Vali Kızılkaya geçerken diğer bir ucuna da Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir geçince ortaya renkli görüntüler çıktı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” projesi ile Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen etkinlikte bir araya gelen gençler spor yaparak eğlenceli vakit geçirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce 81 ilde hayata geçirilen “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” projesinin Bilecik ayağı Pelitözü Gölparkı'nda yapıldı. Sporun, kültürün ve eğlencenin bir arada olduğu etkinlikte gençler keyifli bir gün geçirdi. Düzenlenen etkinlik çerçevesinde gençler, etkinlik alanında; çuval yarışından halat çekmeye, akıl ve zeka oyunlarından masa tenisine kadar değişik branşlarda spor yapma imkanı buldu.

Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen etkinlikte keyifli vakit geçiren gençleri ziyaret eden Vali Kızılkaya gençlerin oyunlarına eşlik ederek halat çekti. Halat çekme oyununda ipin bir ucuna Vali Kızıkaya diğer ucuna Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü geçince ortaya renkli görüntüler çıktı.