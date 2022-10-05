Vali Kızılkaya, Kaymakam Öztürk ve Başkan Bakkalcıoğlu yapılmakta olan Cemevi ve Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Bilecik Valisi Dr Kemal Kızılkaya, İlçe Kaymakamı Adem Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük'te yapılmakta olan Hacı Bektaş-ı Veli Cemevi ve Kültür Merkezi'nin inşaat alanını ziyaret etti.

Tekke Mahallesi Kumluca Mevkii'nde yapılmakta olan Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Cemevi ve Kültür Merkezi'nin inşaat alanında incelemelerde bulunan Vali Kızılkaya, Kaymakam Öztürk ve Başkan Bakkalcıoğlu çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yapılacak Cemevi ve Kültür Merkezi ile ilgili olarak fikir alışverişinde de bulunulan incelemelere Vali Kızılkaya, Kaymakam Öztürk ve Başkan Bakkalcıoğlu'nun yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ile Dernek Başkanı Ali Merdan Erdoğan da katıldı.