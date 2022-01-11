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Vali Kızılkaya, 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini izledi

Bilecik Valisi Dr.

Kemal Kızılkaya ve Milletvekili Selim Yağcı, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona giren 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini izledi.


Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatlarını konu alan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi Kilis'te izleyiciyle buluşurken, kent protokolü de filmi izledi. İlk haftasında yarım milyon kişiye ulaşan filmi Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, eşi Nurten Kızılkaya, Milletvekili Selim Yağcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, jandarma ve emniyet personel ile öğrencilerin de aralarında bulunduğu toplulukla birlikte izledi.

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