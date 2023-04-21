İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Vali Kızılkaya konteyner kentlerde inceleme yaptı

Bilecik Valisi Dr.

Kemal Kızılkaya, Elbistan'da kurulan konteyner kentlerde inceleme yaptı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Vali Kızılkaya, bölgede bir yandan yapımı devam eden diğer yandan da vatandaşların konaklamaya başladığı konteyner kentlerde incelemelerde bulundu. Vali Kızılkaya, “Burada sosyal hayatı, ticareti, eğitimi ve tüm dinamikleri harekete geçiriyor, şehrimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Kardeşlerimiz için gayretle çalışıyoruz” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.