Vali Kızılkaya öğrencilerle birlikte sıraya girip yemek yedi

Kemal Kızılkaya, Kredi Yurtlar Kurumu Ertuğrulgazi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle akşam yemeğinde buluştu. Sıraya girerek yemeğini kendi alan Vali Kızılkaya, konferans salonunda öğrencilerle üniversite yıllarını yad etti.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik'te bulunan Ertuğrulgazi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversiteli öğrencilerle bir ayara geldi. Öğrencilerle birlikte yemekhane sırasına girerek yemeğini alan ve akşam yemeği yiyen Vali Kızılkaya, yemek esnasında ve sonrasında öğrencilerle sohbet etti. Yemekten sonra düzenlenen konferansa katılan Vali Dr. Kemal Kızılkaya, mesleki tecrübelerini, bilgi ve birikimlerini öğrencilere aktardı.

"Bizim zamanımızda şartlar ve imkanlar daha kısıtlıydı"

Tek tek öğrencilerin sorularını cevaplayan Vali Kızılkaya yaptığı açıklamada, “Akşam yemeğinde öğrenci kardeşlerimin sofralarına misafir olduk. Yemeklerini bizimle paylaştılar. Sohbetleri ve hissettirdikleri duygularla bana üniversite yıllarımı hatırlattılar. Tabi bizim zamanımızda şartlar ve imkanlar daha kısıtlıydı. Devletimiz yaptığı yurt yatırımlarıyla öğrencilerimize artık daha konforlu ve sağlıklı konaklama imkanı sunmaktadır. Bu imkanlar her geçen gün artarak devam etmektedir. Tüm öğrenci kardeşlerime misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” İfadelerine yer verdi.