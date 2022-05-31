Vali Kızılkaya vatandaşlarla birlikte ellerini semaya açtı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir süredir yağış olmaması nedeniyle bir araya gelen vatandaşlar, Kandili köyünde namaz kılarak yağmur duası yaptı. Yağmur duasına Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya da katıldı.

Yaz aylarına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıkları da artmaya başladı. Bu çerçevede, havaların normal derecelerin üzerinde seyretmesiyle birlikte Bozüyük'ün Kandili köyünde bir araya gelen vatandaşlar yağmur duası yaptı. Vatandaşlarla birlikte ellerini semaya açan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, “Gönüllerine konuk olduğumuz hemşirelerimizle birlikte, hikmeti sonsuz Rabbimizden rahmet ve bereket dileyerek aynı duaya avuç açmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadık. Rabbim ettiğimiz duaları kabul eylesin” dedi.

Yağmur duasının ardından Vali Kızılkaya köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet etti.