Vali Kızılkaya yağıştan ev ve iş yerlerini su basan vatandaşları yalnız bırakmadı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik'te yaşanan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunu toplayarak durum değerlendirmesi yaptı ve ardından ev ve iş yerlerini su basan vatandaşları ziyaret etti. İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nda kurum amirlerinden detaylı bilgi alarak çalışmalara dair talimatlarda bulunan Vali Kızılkaya, toplantının ardından Bilecik Merkez'de; menfez, logar ve kanalizasyon taşması sonucu ev ve iş yerlerini su basan esnaf ve haneleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Sahada iş makineleriyle ve destek personeliyle yürütülen çalışmaları birebir takip eden Vali Kızılkaya, kuvvetli yağışın meydana getirdiği hasarı ortadan kaldırmak için mücadele eden ekiplere kolaylıklar diledi.

Metrekareye 42,2 kg yağış düştüğünü ve yağışların devam edebileceği ihtimaline karşın vatandaşlarımızın tedbirlerini almaları gerektiğini vurgulayan Vali Kızılkaya yaptığı açıklamada; “Bilecik'imizde etkili olan yağış nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'mize ilk belirlemelere göre 588 çağrı gelmiştir. Su baskınları, çatı uçması, ağaç devrilmesi, mahsur kalma, karayollarında su ve malzeme birikintisi ve elektrik kesintisi gibi ihbarların geldiği 112 Acil Çağrı Merkezi'mizde ilgili kurumlar anında teyakkuz haline geçerek öncelik sırasına göre taleplere karşılık vermiştir. 487 kişiden oluşan 129 ekibimiz 125 iş makinesiyle gelen ihbarlara anında karşılık vererek sahaya inmiştir. İl AFAD Merkezimiz 7/24 çalışma esasına geçerek hemşehrilerimizin ihtiyacı halinde her an hizmetlerine hazır olarak beklemektedir. Yaşanan olaylar bizleri her ne kadar üzse de can kaybının olmaması tek tesellimiz olmuştur. Bir kez daha tüm hemşehrilerimze geçmiş olsun diyor ihtiyaç halinde 112'yi hemen aramalarının altını çiziyorum” ifadelerini kullandı.