Vali Kızılkaya yapımına başlanan 2 okulda incelemelerde bulundu

Kemal Kızılkaya, Pazaryeri ilçesinde yapımına başlanan okulların inşaatında incelemelerde bulundu.

Bilecik genelinde yapılacak olan 11 yeni okuldan inşa edilmeye başlanan 8 derslikli Atatürk Ortaokulu ve 8 derslikli İmam Hatip Ortaokul inşaatını inceleyen Vali Kızılkaya, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bilecik'te eğitim kurumlarının kapasitesinin artırıldığını ve iyileştirildiğini belirten Vali Kızılkaya, “Bilecik'imizin ve ülkemizin yatırım, istihdam ve ihracat rakamlarının yükselmesine paralel olarak artan nüfusun ihtiyaçlarına cevap vermek için pek çok çalışma yürütülmektedir. Ortaya çıkan bu ihtiyaçların en önemlilerinden biri de hiç şüphesiz yeni eğitim ve öğretim alanlarının oluşturulmasıdır. Bilecik'te bu alandaki ihtiyacın hızlı bir şekilde karşılanması için aynı zamanda 11 yeni okulun yapımına başlanıyor. Ayrıca 50'den fazla okulumuzda da bakım ve onarım çalışmaları gerçekleşmiştir. Pazaryeri'nde yapılacak olan iki yeni okulumuzun inşaat çalışmaları başladı. Her şey planlandığı gibi ilerliyor. Hedefimiz gelecek yıl eğitim öğretime okullarımızı yetiştirmek. Çalışmalar tamamlandığında; kütüphane, fen laboratuvarı, teknoloji tasarım atölyeleri, görsel sanatlar atölyeleri, çok amaçlı salon, yemekhane ve spor alanlarıyla tüm ihtiyaçlara cevap verecek bir eğitim kampüsü oluşturmuş olacağız” diyerek desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e teşekkürlerini iletti.