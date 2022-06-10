Vali Kızlkaya çiftçilere müjdelerde bulundu

Kemal Kızılkaya, TMO Başmüdürü Hasçuhadar ile yaptığı görüşmenin ardından, çiftçilere müjdelerde bulundu.

Kemal Kızılkaya, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Eskişehir Başmüdürü Murat Hasçuhadar ve Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen'i makamında kabul etti. Yapılan görüşmenin ardından çiftçilere yönelik müjdeler beraberinde geldi. Vali Kızılkaya görüşmenin ardından “TMO'nun Bilecik'te bir ay olan hububat alım süresinin en az 2 ay olması ve çiftçinin talebi oldukça tüm sezonu kapsayacak şekilde genişletilmesi sağlanmıştır. Çiftçilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.