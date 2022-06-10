İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Vali Kızlkaya çiftçilere müjdelerde bulundu

Bilecik Valisi Dr.

Kemal Kızılkaya, TMO Başmüdürü Hasçuhadar ile yaptığı görüşmenin ardından, çiftçilere müjdelerde bulundu.


Kemal Kızılkaya, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Eskişehir Başmüdürü Murat Hasçuhadar ve Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen'i makamında kabul etti. Yapılan görüşmenin ardından çiftçilere yönelik müjdeler beraberinde geldi. Vali Kızılkaya görüşmenin ardından “TMO'nun Bilecik'te bir ay olan hububat alım süresinin en az 2 ay olması ve çiftçinin talebi oldukça tüm sezonu kapsayacak şekilde genişletilmesi sağlanmıştır. Çiftçilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.