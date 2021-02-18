Vali Şentürk: "112 Acil Çağrı Merkezi gereksiz çağrılarla meşgul edilmemeli"

Bilecik'te '112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı' Vali Bilal Şentürk, başkanlığında gerçekleştirildi.

112 Acil Çağrı Hizmetleri toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Rami Köse, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İl Jandarma Komutanı Kıd. Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İbrahim Barış Kalın katıldı. Toplantıda konuşan Vali Şentürk, "Dakikaların, hatta saniyelerin önemli olduğunu düşünerek, 112 Acil Çağrı Merkezlerinin asılsız ve gereksiz çağrılarla meşgul edilmemesi gerektiğini unutmayalım” dedi.