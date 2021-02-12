İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Şentürk, ''112 Günü'' kapsamında Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları kabul etti

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, ’’112 Günü’’ kapsamında Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezinde görev yapan kurum çalışanlarını makamında kabul etti.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, ''112 Günü'' kapsamında Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezinde görev yapan kurum çalışanlarını makamında kabul etti.


Vali Şentürk, Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İbrahim Barış Kalın ve personeli ile 112 Acil Çağrı Merkezinde görev yapan jandarma, emniyet, sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerinin günlerini kutlayarak başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.