Vali Şentürk, 2019-2020 eğitimine start verdi

Bilecik'te, 2019-2020 eğitim öğretim yılı düzenlenen törenle başladı.

Vali Bilal Şentürk, 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılış programında faklı bir format uygulamasıyla okul müdürleri ve öğretmenleri yanına alarak, eğitime start verdi. 700. Yıl İlkokulunda gerçekleştirilen törene Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Bilecik Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Yeterlikleri ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı Mustafa Baki Bababaoğlu, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

“Çocuklar bizim göz bebeğimiz”

Törende açılış konuşması yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, çocukların göz bebekleri olduğuna değinerek, “Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü bir devlet ama bundan sonra daha da güçlü olmak durumundadır. Gücünün temel kaynağı tek başına doğal güzellikleri, ekonomik varlıkları değildir. En önemli sermayesi insandır ve o insan kalitesini ne kadar yükseltebilirsek, dünya ölçeğinde o kadar güçlü olabiliriz. Bunun unsurları da burada bulunuyor. Çocuklar bizim göz bebeğimiz. Daha iyi daha nitelikli eğitim verebilmek için buradayız. Velilerimizin de sorumlulukları var. Anne baba olarak yapacakları var. Bunun en önemlisi de ilgi ve sevgidir. Öğretmenlerimizin duruşu, sevgisi ve ders anlatış tarzı önemli” dedi.

“Hep beraber eğitimde ilimizi en üst noktaya getireceğiz”

Vali Şentürk, konuşmasının devamında Bilecik'i eğitimde en üst noktaya getireceklerini belirterek, “Öğretmenlerimizden her öğrencinin görünen ve görünmeyen fotoğrafını görmesini istiyoruz. Biz hiçbir öğretim çalışanını ihmal edemeyeceğimiz gibi hiçbir öğrencimizi de ihmal edemeyiz. Eylem planı ortaya koyacağız. Vizyon 2023 belgesin de bunların hepsi var. Burası butik bir il, öğretmenlerimizin çalışmalarına dokunabiliriz ve ulaşabiliriz. Bu anlamda zorluğumuz yok. Bilecik'i eğitim öğretimde örnek bir il haline getirmek istiyoruz. Amacımız, fikri hür vicdanı hür insan sevgisiyle dolu yüreğin de merhamet olan yaptığı işi en iyi yapan, kendi dünyasında ayakları üzerin de durabilen, düşünen sorgulayan merak eden, meraklarını gidermek için çaba sarf eden, araştıran, okuyan okuduğunu anlayan anladığını davranışa dönüştürebilen bireyler yetiştirmektir. Hep beraber eğitimde ilimizi en üst noktaya getireceğiz. 2019-2020 eğitim öğretim yılında başarılı, çocuklarımızın ruhuna dokunan, davranışlarına yansıyabilen, beceriler kazandıran uygulamalarımızla kaliteli, nitelikli ve eğitim öğretim sezonu geçireceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Eğitime çok önem veriyorum”

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ise, eğitime çok önem verdiğini ifade ederek, "Ben bu programda Belediye Başkanı unvanı ile katıldım. Ama aslında ben bir eğitimciyim. Bu anlamda eğitime çok önem veriyorum ve tek bir cümleyle şunu söylemek istiyorum. Din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin aramızdaki sevgi bağlarını güçlendirmek. Öğretmen ve öğrenciler arasında aileler ve öğrenciler arasındaki sevginin olması. Yeni eğitim öğretim dönemi hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

“Ülkemizi ileri noktaya getirmek için tüm gayretlerimizi göstermek zorundayız”

Kalite Geliştirme Daire Başkanı Mustafa Baki Babaoğlu ise yaptığı konuşmada, ülkeyi ileri bir noktaya getirmek için tüm gayretleri göstermek zorunda olduklarını ifade ederek, “Ülkemizi ileriye taşıyacak bir noktaya getirmek için tüm gayretlerimizi göstermek zorundayız. Bilindiği üzere sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023 eğitim vizyonumuzda kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bu vizyondan bir yandan muhasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma iddiamız doğrultusunda eğitim hedeflerimiz açıklanmış diğer yandan hedeflere giden yol haritamız ortaya konulmuştur. Bakanlığımızın temel stratejisi öğretmeni güçlendirmektir. Tüm hikayemizin yazarı öğretmenlerimizdir. Muhasır medeniyet yarışında bizi güçlü kılacak aktörler öğretmenlerdir. Bu amaçla işe öğretmen ve yönetici eğitimleri ile başlanmıştır. Hem yöntem ve teknikleri ile hem de öğretmenin ihtiyacı olan hizmetçi çalışmaları yapılmıştır ve çok seçenekli öğretmen programı oluşturulmuştur” şeklinde konuştu.

Tören, 4. sınıf öğrencilerinin 1. sınıf öğrencilerine ''Hoş geldin çiçeği'' vermesi, Vali Şentürk ve beraberindekilerin ''Z Kütüphanesi''nin açılışını gerçekleştirmesiyle sona erdi.