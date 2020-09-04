Vali Şentürk: 'Bilecik'e vizyon' proje

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pazaryeri ilçesi Bozcaarmut göletinde ''Bozcaarmut göleti koruma ve sağlıklaştırma'' projesini yerinde değerlendirdi.

Vali Bilal Şentürk, Kaymakam Berker Çırak, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve ilgililerle birlikte ''Bozcaarmut göleti koruma ve sağlıklaştırma'' projesini yerinde inceleyerek, yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Bilecik'in doğal, kültürel, manevi ve tarihi zenginliklerini turizme kazandırmak için çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Vali Bilal Şentürk, şunları kaydetti:

'Bilecik genelinde 35 göletimiz mevcut. Hepsinin ayrı bir doğal güzelliği bulunuyor. Bozcaarmut göletimizde bunlardan birisi. Hafta sonları ilimizden ve çevre illerden yaklaşık 500 kişi doğa ile iç içe olmak için geliyor. 'Kullan, koru ve geleceğe taşı' çerçevesinde proje hazırlayarak, hem doğa turizmine hem de köylerimizin ekonomisine katkı sağlayarak, burayı marka yer haline getirmek istiyoruz. Buranın en önemli sermayesi doğa, ağaç ve göl. Ziyaretçilerimizin güzel vakit geçirebilecekleri ve kalabilecekleri mekanlar olacak. Çevre ve kültür değerlerinin sürdürülebilirliğinin olduğu vizyon proje, hem ilimize hem ilçemize hem de yerel halka maddi yarar sağlayacak. Köylümüzün, yöresel ürünlerini sergileyebileceği alanlar olacak" dedi.

Projede, çadır kamp alanları, glamping konaklama yerleri, yürüyüş parkurları, seyir terası, restoran, kır lokantası (düğün salonu) gibi birçok sosyal aktivitelerin yapılabileceği alanlar yer alıyor.