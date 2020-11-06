Vali Şentürk: "Bilecik'te vaka artışı söz konusu"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde önlemlerin artırılacağını kaydederek, "Maalesef son dönemlerde özellikle bölgemizde Marmara bölgesi İstanbul ağırlıklı olmak üzere bizim ilimiz de dahil olmak üzere ciddi bir vaka artışı söz konusu. Bu vakaların kontrol altına alınmasının yolu maske, mesafe, temizlik. Bunu çok net olarak ifade etmek lazım" dedi.

Vali Bilal Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan uygulamanın Türkiye genelinde olduğu gibi Bilecik'te de uygulanacağını söyledi. "Biz şunu arzu ediyoruz; bir taraftan ekonomik çarkların devam etmesi, vatandaşın ekonomik faaliyetlerini icra edebilmesi ama tehlikenin boyutuna göre de önlemlerin sıkılaştırılması gibi bir durumla karşı karşıyayız" diyen Vali Şentürk, şöyle konuştu:

''Maalesef son dönemlerde özellikle bölgemizde Marmara Bölgesi İstanbul ağırlıklı olmak üzere bizim ilimizde dahil olmak üzere ciddi bir vaka artışı söz konusu. Bu vakaların kontrol altına alınmasının yolu maske, mesafe, temizlik. Bunu çok net olarak ifade etmek lazım. Buradaki bir ihmal bize büyük ağır faturalara mal olacaktır. İşletmeleri kapatmak istemiyoruz, Biz sürekli sahada denetimlerdeyiz. ilçelere gidiyoruz, merkezde esnafımızı denetliyoruz, duyarlılıklarından dolayı esnafımıza da teşekkür ediyoruz. Çünkü uygulamayı bizzat yerinde görüyoruz, bizim gördüğümüz tabloda kesinlikle esnaf yüzde 95-98 oranında önlemini alıyor. Buraya gelen müşteri önlemini almıyor, müşteri geldiğinde o aradaki mesafe hususunu, maske hususunu ihlal ettiğinde ister istemez virüsün bulaştırıcılığı, bulaşıcılığı artıyor. Bunu önlemek bakımında iş yeri dışında özellikle yoğun çalışanların olduğu büyük işletmelerimizde de ciddi kontroller var. Fakat dışarıdaki sosyal ilişkiler nedeniyle vakaların yoğunlaştığını görüyoruz. Bunu önlemenin yolu da artık umuma açık alanlardaki bu temasın azaltılması. Kontrol noktasında (gece geç saatlerde) kontrolün azalacağını da hesaba katarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bizde aynı çerçevede umuma açık mahaldeki kafe, lokanta, çay ocağı gibi yerleri tabi lokantalarımız, paket servisi yapabilecekler ama içeriye müşteri almayacaklar."

"Yoğunlaşma ve ihlal durumu söz konusuysa oraya derhal müdahale edeceğiz"

Vaka sayılarının bu güne kadar görülmeyen noktalara ulaştığını belirten Vali Şentürk, "Ne yapacağız, bunu seyredemeyiz, önlem almak zorundayız. Bu işin tek bir formülü var o da maske, mesafe ve temizlik hususu. Bu hususları biz her alanda uygulamak durumundayız. İhlal edilebileceği ortamlar neresi olursa olsun bunu peşinen hususi olarak belirtmek istiyoruz ki virüsün bulaşma riski oluşturan yer neresi ise anında ekiplerimiz müdahale edecek. Burada iş yeri olarak ismini söylemeye saymaya gerek yok. Temel kriterimiz, o arkadaşlarımıza verdiğimiz talimat. Hem pandemi denetim kurulları, hem kolluk birimlerimizin yaptığı denetimlerde buna azami hassasiyet gösterecekler. Neresi olursa olsun. Bir sokak başı olsun, bir dükkanın önü olsun, bir yoğunlaşma bir ihlal durumu söz konusuysa oraya derhal müdahale edeceğiz. İstiyoruz ki, bizim müdahalemizle değil, vatandaşımızın bilinci ile bu işi kontrol altında tutalım. Çok zor olan bir şey değil. Böyle bir sıkıntı varsa sabredeceğiz hep beraber" dedi.