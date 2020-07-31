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Vali Şentürk, çocuklara bayram harçlığı dağıttı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, çocuk evlerinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar ile gazi ailesinin bayramını kutladı.


Vali Bilal Şentürk, Valilik bahçesinde eşi Münevver Şentürk, Vali Yardımcısı Rahmi Köse, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hatice Dost ile birlikte çocukları kabulünde, bayramlarını kutlayarak, dini bayramların bizleri birlik ve beraberlik içinde bugünlere getiren ve yarınlara taşıyacak olan özel ve önemli günler olduğunu söyledi.



"Bu güzel bayramlarda, dayanışmamızı, paylaşmamızı, sevgimizi, kardeşliğimizi ve hoşgörümüzü Allah eksik etmesin"


Burada kalan çocukların son derece mutlu olduklarını, hayata ciddi bir şekilde tutunduklarını ifade eden Vali Şentürk, ''Çocuk evlerinde kalan çocuklarımız devletimizin himayesinde huzurlu bir yaşam sürüyor. Bayramlarda büyük küçük demeden herkesin gönlü alınır ama pandemi nedeniyle sosyal mesafeyi koruyarak bayramlaşıyoruz. Bu güzel bayramlarda, dayanışmamızı, paylaşmamızı, sevgimizi, kardeşliğimizi ve hoşgörümüzü Allah eksik etmesin" dedi.


Bayramlaşmanın ardından Vali Şentürk, çocuklara bayram harçlığı dağıttı.


Öte yandan Vali Şentürk, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatına katılan ve gazi olan Ali Arı'yı Beşiktaş Mahallesi'ndeki evinde eşi Münevver Şentürk ile birlikte ziyaret ederek, aileyle bir süre sohbet etti.

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