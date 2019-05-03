Vali Şentürk köylülerle beraber karpuz dikti

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Marmara Bölgesi'nin önemli karpuz üretim merkezlerinden Osmaneli ilçesinde üreticilerle birlikte karpuz fidesi dikti.

Vali Bilal Şentürk, Kaymakam Naif Yavuz, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile birlikte Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Medetli köyünde tarlada karpuz diken çiftçileri ziyaret ederek, onlarla birlikte karpuz fidesi dikti.

“Topraktan geldik, tekrar toprağa döneceğiz”

Yaklaşık 15-20 karpuz fidesi diken Vali Şentürk burada yaptığı açıklamada, “Topraktan geldik, tekrar toprağa döneceğiz. Meslekler içinde sıralama yaparsak, toprakla uğraşmak en önemli iş. Toprakla temas edince, zihinsel olarak rahatladım. Üretimi seviyorsanız, hakikaten güzel ürünler çıkıyor. Üreticimizin durumunu yerinde gördük. Hem ürün mahsulünün bolluğu hem de piyasada hak edeceği değeri bularak, vatandaşımızın emeklerinin karşılığını almalarını diliyoruz. İnsan için, canlı için beslenmek, hayatını devam ettirme adına üretim gerçekten önemli. Osmaneli ilçemizde de özellikle karpuz, kavun ve domates gibi temel ürünlerimiz profesyonelce üretiliyor. Ciddi üretimimiz var ve bilinçli üretim yapılıyor. Ektiğimiz fidelerin, inşallah iki ay sonrada meyvesini toplarız. Hayırlı ve bereketli bir sezon diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“İlk defa bir valinin tarlada çalıştığını gördük”

Tarla sahibi Gürcan İlhan ise valinin tarlalarına gelmesinden memnun olduklarını söyleyerek, “54 yaşındayım Vali Beyi halk arasında ilk defa gördüm. Köye geldiğini görmedim desem yeri var. Vali Bey bizimle fide dikti. Temmuz ayında karpuzlardan kendisine ikram edeceğiz. İnşallah Vali Beyin eli bereketli olur” şeklinde konuştu.