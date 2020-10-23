Vali Şentürk: ''Muhtarlar, vatandaşın nabzını tutuyor''

Vali Şentürk, İnhisar mahalle ve köy muhtarlarıyla İlçe Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, ilçeleri ve köyleri ziyaret ederek, sorunları, ihtiyaçları yerinde görmek ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak istediğini ifade etti. Muhtarların bulundukları köy veya mahallelerde vatandaşın nabzını tuttuğunu ifade eden Vali Şentürk, ''Korona virüs ile mücadelede maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim. Temel hizmetlerimizi birlik ve beraberlik içerisinde yapalım. Yeter ki bağlarımızı koparmayalım, toprağımıza sahip çıkalım. Kamu kaynaklarını doğru ve verimli bir şekilde kullanalım. Yapacağımız projeleri sürdürülebilir hale getirelim. Verimli topraklarımız var. Atıl durumda olan arazilerimizi de değerlendirelim. Bizler buraya talepleri değerlendirmek ve doğrudan talepleri almak, işlerin takibini yapmak üzere geliyoruz. Öncelikli konuları tespit edip, doğru adımlar atmak istiyoruz. Bu tür toplantılar, talep ve sıkıntıların birinci ağızdan doğrudan bize iletmeniz açısından da önem taşıyor'' dedi.

Muhtarların istek ve taleplerini ilettiği toplantıya, İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz, Belediye Başkan Vekili Zeki Güler, il genel meclisi üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı. Yenipazar Kaymakamlığına atanan Kaymakam Mehmet Ali İmrak'ı da makamında ziyaret eden Vali Şentürk, görevinde başarılar dileyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.