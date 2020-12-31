Vali Şentürk Osmaneli Belediyesi Toptancı Halini ziyaret etti

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli Belediyesi Toptancı Halini ziyaret ederek Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'den bilgi aldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli köyümüzden düzenlenen ''Ceviz üretimini yaygınlaştırılması'' projesi kapsamında programa katılan Vali Şentürk, dönüş yolunda Osmaneli Belediyesi Toptancı Halini ziyaret etti. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'den tesisle ilgili bilgi alan Vali Şentürk, tesisi etrafındaki asfaltlaması ve çevre düzenlenmesini inceleyerek, tesisin ilçe ve il tarımı açısından çok değerli ve katkı sağlayacak yatırım olduğunu söyledi.

Başkan Münür Şahin ise Vali Şentürk'e ziyaretleri ve destekleri için teşekkür etti.