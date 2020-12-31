İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Şentürk Osmaneli Belediyesi Toptancı Halini ziyaret etti

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli Belediyesi Toptancı Halini ziyaret ederek Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’den bilgi aldı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli Belediyesi Toptancı Halini ziyaret ederek Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'den bilgi aldı.


Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli köyümüzden düzenlenen ''Ceviz üretimini yaygınlaştırılması'' projesi kapsamında programa katılan Vali Şentürk, dönüş yolunda Osmaneli Belediyesi Toptancı Halini ziyaret etti. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'den tesisle ilgili bilgi alan Vali Şentürk, tesisi etrafındaki asfaltlaması ve çevre düzenlenmesini inceleyerek, tesisin ilçe ve il tarımı açısından çok değerli ve katkı sağlayacak yatırım olduğunu söyledi.


Başkan Münür Şahin ise Vali Şentürk'e ziyaretleri ve destekleri için teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.