Vali Şentürk, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini ziyaret etti

Burada özel eğitim alan öğrenciler ile yakından ilgilenen Vali Şentürk, bireysel eğitim, yaygın gelişimsel bozukluklar grup eğitim, özel öğrenme güçlüğü grup eğitim odaları olmak üzere merkezlerin aktivite salonları ile tüm birimlerini gezerek yetkililerden öğrencilerin durumları hakkında bilgiler aldı.

"Dezavantajlı grupların da her zaman yanlarındayız"

Merkezlerde eğitim alan öğrencilere korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uyularak eğitim verildiğini ifade eden Vali Şentürk, eğitim alan dünyalar güzeli çocuklarla birlikte güzel vakit geçirdiğini söyledi. Toplum olarak en önemli sorumluluklardan birisinin, yeteneği sınırlı bireylere yardımcı olmak ve hayatı onlarla paylaşmanın mutluluğunu yaşamak olduğunun vurgusunu yapan Vali Şentürk, '' İlimizde özel öğrenme güçlüğü çeken ve bedensel engelli bireylere yönelik yaygın gelişimsel bozuklukları ve destek eğitim programlarında hizmet veren ve onların topluma kazandırılmasına çok önemli katkılar sağlayan merkezlerde görev yapan uzmanlarımız ve öğretmenlerimiz ile yöneticilere teşekkür ediyorum. Dezavantajlı grupların da her zaman yanlarındayız'' dedi.

Bir süre görüştüğü velilere de herhangi bir sıkıntı ve talepleri olup olmadığını soran Vali Şentürk'e ziyaretinde, İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol ve Müdür Yardımcısı Halis Çelik eşlik etti.