Vali Şentürk ve Başkan Şahin'den can dostlarına ziyaret

Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı gerçekleştirilen ziyarette, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezindeki çalışmalar hakkında Vali Şentürk ve Başkan Şahin'e bilgi verdi.

Vali Şentürk, yaptığı değerlendirmede, Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin sokak hayvanları için büyük önem taşıdığını belirterek, katkıları dolayısıyla Başkan Şahin ve tedavi merkezi yöneticilerine teşekkür etti. Başkan Şahin ise Bilecik Belediyesi olarak can dostlarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.