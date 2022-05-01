Vali Şentürk, yangın çıkan fabrikada incelemede bulundu

Yangın, sabah 07.30 sıralarında Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren lastik ve kauçuk fabrikasının lastik atık sahasında çıkmıştı. Yangın kısa sürede büyürken, alevler tüm kentten de görüldü. Yangına Bilecik Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın patlayıcı madde olan kısma sıçramadan söndürülürken, patlayan lastiklerden biri itfaiye aracının camına isabet ederek kırdı. Yangın ekiplerin 3 saat süren çabaları sonucu kontrol altına alındı. Fabrikada büyük maddi hasar oluşurken, gökyüzü dumanla kaplandı.

Vali Kemal Kızılkaya, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ekiplerin çalışmalarını yerinde takip eden Vali Kızılkaya, can kaybının yaşanmadığı yangın için geçmiş olsun dileklerinde bulundu.