İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Şentürk'den Kaymakam Ünal'a 'hayırlı olsun' ziyareti

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli Kaymakamlığı’na atanan Yüksel Ünal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli Kaymakamlığı'na atanan Yüksel Ünal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Vali Bilal Şentürk'ü, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun ve kurum müdürleri Hükümet Konağı önünde karşıladı. Daha sonra kaymakamlık makamına geçen Vali Şentürk, Kaymakam Yüksel Ünal'a görevinin hayırlı olmasını diledi. Kaymakam Yavuz ise, ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirip ilçenin genel durumu hakkında Vali Bilal Şentürk'e bilgiler verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.