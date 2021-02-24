Vali Şentürk'ten et entegre tesisinde inceleme

Tesisin Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Erşan, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Vali Şentürk, bir süre çalışanlarla sohbet etti. 10 bin metrekare alan üzerine kurulan tesisin kesim işleminin yanı sıra karkas ve kemiksiz et, şarküteri ve ileri teknoloji ile işlenmiş et ürünleri ve dondurulmuş ürünlerin üretim bölümlerini gezerek, ürünün hazırlanmasında yapılan çalışmaların detayları hakkında geniş bilgi alan Vali Şentürk, ilin ekonomik yönden kalkınmasına büyük katkıda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Erşan'a teşekkür etti.

Ürünleri hijyenik koşullarda, ileri teknolojiye sahip sistemle ve profesyonel ekibiyle ürettiklerini ifade eden Vali Şentürk, "Tesisimiz, modern koşullarda üretim yapan, ülkemizde de marka olmuş bir tesis. Kalitesini ve güvenilirliğini ispatlayan tesisimizi kutluyor, başarılar diliyorum'' dedi.

Erdal Erşan da Vali Şentürk'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.