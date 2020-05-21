Vali Şentürk'ten İl Müftüsü Erhun'a iadeiziyaret

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, daha önce kendisini makamında ziyaret eden İl Müftüsü Ali Erhun'a iadeiziyarette bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Bilecik İ Müftülüğü görevine başlayan Ali Erhun, ilk ziyaretini Bilecik Valisi Bilal Şentürk'e makamında gerçekleştirmişti. Vali Şentürk de İl Müftüsü Erhun'a iadeiziyarette bulundu. Müftülük makamında yapılan ziyarette karşılıklı bilgi alışverişinden sonra Vali Şentürk, Müftü Erhun'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Erhun, Vali Şentürk'e ziyaretten onur duyduğunu belirterek, nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.