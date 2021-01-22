Vali Şentürk'ten Osmaneli'ne ziyaret

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi de faaliyet gösteren bir alüminyum fabrikasını Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve ilçe protokol üyeleri ile ziyaret eden Bilecik Valisi Bilal Şentürk, üretim süreci hakkında şirket yöneticilerinden bilgi aldı. Vali ziyareti sonrası bir açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Alüminyum fabrikamız yeni yatırımlarla büyüme sürecini devam ettiriyor. İlimizde ve Osmaneli'nde metal sektöründe bir kümeleşme olduğunu görüyoruz. Özellikle ihracat taleplerinin yoğunlaştığı sektör Türkiye ekonomisine katkı vermeye devam ediyor. Bilecik Valimiz Bilal Şentürk beyin katılımı ile fabrikamızı gezdik ve kendileri şirket Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Zaimoğlu şirket ve yatırımları hakkında bilgi aldı" dedi.