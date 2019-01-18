Vali Şentürk'ten Osmaneli'ye ziyaret

Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, İlçe Emniyet Amiri Ali Özgan, AK Parti İlçe Başkanı Kamil Can Yılmaz ve kurum müdürleri tarafından Kaymakamlık binası önünde karşılanan Vali Şentürk, burayı ziyaret etti. Kaymakam Yavuz'un ilçe hakkında sunum yapmasının ardından Vali Şentürk, Belediye Başkanı Şahin'i ziyaret ederek, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi. Vali Şentürk, Kaymakam Yavuz ve Belediye Başkanı Şahin ile birlikte Sürekli Eğitim Merkezinde Osmaneli Belediyesi ile İstanbul Ticaret Üniversitesi, Şeyh Edebali Üniversitesi, İŞKUR ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde yürütülen 'Lefke Bezi Dokuma Eğitim Projesi'ni de ziyaret ederek, dokuma usta öğreticisi Gülay Durak ile dikiş öğreticisi Nuray Titiz ile kursiyerlerden bilgi aldı.

Burada Belediye ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan okuma yazma kursuna katılan kadınlarla da sohbet eden Vali Şentürk, şunları kaydetti:

"Kursa katılan kursiyerlerimiz için önemli olan meslek kazanmalarıdır. Üretilen ürünlerin sipariş durumuna göre üretimini artırmak gerekir. Bilecik'in pazarlara yakın olması büyük bir avantaj. Burada elde ettikleri tecrübelerle kendi işlerini kendileri kurabilirler. Nitelikli ürün ortaya koyduğumuz taktirde mutlaka müşterisi olur. Pazara yakın olduğumuz için burada seri bir şekilde ürün sağlanabilirse o zaman bu yatırımlar daha profesyonel ve yoğun bir şekilde yapılabilir. Hevesle başlanan bir işin önemli olan devam ettirilmesi, yaşatılması ve süreklilik kılması daha önemli. İyi niyetle başlanıp ondan sonra sürdürülebilir değilse bu iş sadece nostaljik olarak kalır. El emeğiyle dikilen ürünlerin değeri daha yüksektir."

Tarihi Rüstem Paşa camisinde de incelemede bulunan Vali Şentürk, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilen ve Osmaneli Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile tekrar restorasyonları yapılan ve devam eden tarihi evlerin bulunduğu sokakta ve konaklarda incelemede bulunarak Belediye Başkanı Şahin'den bilgi aldı.

Vali Şentürk ayrıca, 1800'lü yılların sonunda yapılan Aya Yorgi Kilisesinde incelemede bulundu. İncelemelerin ardından Vali Bilal Şentürk ilçeden ayrıldı.