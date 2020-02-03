Valilikten izin almadan yardım toplanamaz

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kuruluşlardan, yetkili makamlardan izin almadan dernekler adına yardım toplanamayacağını belirterek, "Ancak kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin izin almadan yardım toplayabilecekleri Cumhurbaşkanlığınca belirlenip ilan edilmiştir" dedi.

Vali Şentürk, yaptığı açıklamada 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun amir hükümleri çerçevesinde, yardımın toplanması, kullanılması ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esaslar düzenlendiğini hatırlattı. Gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergiler, yardım toplayabilecek kişi ve kuruluşlar olarak sayıldığı hatırlatan Vali Şentürk, sözlerine şöyle devam etti;

"Kanunun mezkur amir hükümleri uyarınca, 'makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırılarak, yardım pulu çıkartılarak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlence düzenlemek veya bilgileri otomatik yada elektronik olarak işleme tabi tutulmuş sistemler kullanmak' suretiyle yardım toplanabilecekleri. Kişi ve kuruluşlar yetkili makamlardan izin almadan yardım toplayamazlar, ancak kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin izin almadan yardım toplayabilecekleri Cumhurbaşkanlığınca belirlenip ilan edilir."

"Vatandaşlarımızın vicdani duygularının sömürüldüğü, ticari satış adı altında yardım toplamaya çalıştıkları değerlendirilmiştir"

Vali Şentürk, yardım toplama izinlerinin bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisinden, bir ilçenin sınırları içinde ise o ilçenin kaymakamından izin alacağı söyleyerek, "İzin almadan veya ilgili ve yetkili makamlara bilgi verilmeden girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince men edilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır hükmü amirdir. Valiliğimize intikal eden bilgi ve şikayetlerden değişik adlarda kurulan tüzel kişiliğe sahip sivil toplum kuruluşları veya gerçek kişiler adına teşekkül ettirilen iktisadi işletmelerin engellilere, kanserli hastalara, lösemili çocuklara, şehit, gazi ailelerine yardım adı altında yasalara aykırı yardım toplama faaliyetlerine bulundukları, dergi, gazete, kalem, boyama kitabı, takvim gibi ürünleri satarak, ticari satış adı altında izinsiz yardım topladıkları, haksız çıkar ve menfaat elde ettikleri müşahede edilmiştir. İl merkezinde, ilçelerde ve bazen köylerde sorumsuz kişilerin, en işlek cadde kenarlarında bulunan yaya kaldırımlarında gazete, dergi, boyama kitabı ve promosyon eşyanın satışından, kendilerinin bir menfaatlerinin bulunmadığı, sadece alil ve acizlere yardım amacı ile yaptıklarını, elde edilen paranın Engelliler Derneği ve Lösemili Çocuklar Derneği gibi derneklere veya çeşitli isimlerdeki engellilere ait vakıflara gideceğini beyan ederek, vatandaşlarımızın vicdani duygularının sömürüldüğü, ticari satış adı altında yardım toplamaya çalıştıkları değerlendirilmiştir" dedi.

"İzinsiz toplandığı için el konulan mal ve paralar sivil toplumla ilişkiler birimlerine gönderilecektir"

Vatandaşların vicdani duygularının sömürüldüğü, ticari satış adı altında yardım toplayanlara yönelik faaliyetlerin önlenmesi için her türlü tedbir zamanında alınacağını anlatan Vali Şentürk, "Yasal düzenlemelere rağmen, art niyetli ve sorumsuz kişilerin yaptıkları sözde ticari satışın vatandaşlarımıza ve çevreye rahatsızlık verdiği, bu tür satış ve eylemlerin önlenmesi amacıyla engellilere, kanserli hastalara, lösemili çocuklara, bazen de şehit ve gazi ailelerine yönelik izinsiz yapılan yardım toplama faaliyetleri ilçe kaymakamlıkları, il, ilçe belediye başkanlıkları, il, ilçe jandarma komutanlıkları, il, ilçe emniyet müdürlüklerinin sorumluluk bölgelerinde hassasiyetle takip edilecek ve faaliyetlerin önlenmesi için her türlü tedbir zamanında alınacaktır. Her ne amaç ve şekilde yapılırsa yapılsın, izinsiz yardım toplama faaliyetlerinde bulunanlar veya yardım toplama izni alınmış olmasına rağmen, yardım toplama faaliyetini yasalara aykırı olarak yürütülenler hakkında gerekli yasal işlemler kollukça yerine getirilecektir. Kişi ve kuruluşlardan yardımda bulunmaları istenmeksizin ticari amaçlı bazı malların vergi mevzuatına aykırı olarak satılmasının tespiti halinde, ilgili tüzel kişiliğe sahip sivil toplum kuruluşu ve gerçek kişiler hakkında gereğinin yapılması için valiliğimize veya doğrudan vergi dairesi başkanlıklarına bağlı ilçe mal müdürlüklerine ve çalıştırılan kişilere ait sigorta bildirimi açısından sosyal güvenlik il ve ilçe müdürlüklerine bildirimde bulunulması önem arz etmektedir. İlimiz sınırları içerisinde yardım toplama faaliyetinde bulunacak şahıslardan izin veren makamca tanzim edilen yardım toplama kimlik belgelerinin olup olmadığı kollukça mutlaka sorulacak ve izin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri derhal men edilerek, sorumlular hakkında kovuşturma yapılacaktır. İzinsiz toplandığı için el konulan mal ve paralar ile ilgili işlem yapılmak üzere gerekli bilgi ve belgeler il ve ilçe sivil toplumla ilişkiler birimlerine gönderilecektir" dedi.