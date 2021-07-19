Vatandan bıçakçı kuyruğunda

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bıçak ve satırlarını bilemeyi son güne bırakanlar, bıçak ustası Mehmet Çeşmeci'nin işyerinde zaman zaman kuyruk oluşturuyor.

Kurban Bayramı'na bir gün kala ilçedeki Küçük Sanayi Sitesinde işyeri bulunan 62 yıllık bıçak ustası Mehmet Çeşmeci'nin zorunlu mesaisi sürüyor. Bayram tatili başlamasına rağmen bıçak ustası Çeşmeci, bayram sabahına bıçakları yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor. Uzun yıllardır bu mesleği icra eden bıçak ustası Çeşmeci müşterilerin taleplerini karşılamaya çalışıyor. 62 yıl önce dedesi ve babasının yanında bu işi yapmaya başlayan Çeşmeci, Vatandaşları kurban kesimi öncesinde bıçağı kontrol etmeleri konusunda uyararak, kesim öncesi bıçakların muhakkak kontrol edilmesi gerektiğini anlattı. Kesim sırasında herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için bıçağın ucunun açık olması gerektiğini kaydeden Mehmet Çeşmeci, bıçağı usta bir bıçakçıya biletmeleri konusunda da vatandaşları uyardı.

Vatandaşlar da bıçaklarını biletmek için sıra beklerken, fiyatın bıçağın ebadına göre değişiklik gösterdiği belirtildi.