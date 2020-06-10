Vatandaş başıboş köpeklerden şikayetçi

Bilecik'te son günler mahalle aralarında toplu olarak dolaşan başıboş köpeklerden şikayet ederken, "Sokağa çıkmaz hal geldik" dediler.

Bilecik'te başta Ertuğrulgazi Mahallesi Mahalle Konağı çevresi olmak üzere bir çok mahallede 8 ve 10'arlı gruplar halinde başıboş gezen köpekler vatandaşlarım tedirgin ediyor. Vatandaşlar köpeklerin çokluğunda sokağa çıkmaz hale geldiklerini belirterek, belediyeden başı boş köpeklerin toplanarak Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde bakıma alınmalarını istediler.