İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vatandaş bugün son sanıp nüfus müdürlüklerine akın etti

Bilecik’te kimlik yenilemek için bugünü son gün sanan vatandaşlar Nüfus Müdürlüklerine koşarken, kurumda uzun kuyruklar oluştu.

Bilecik'te kimlik yenilemek için bugünü son gün sanan vatandaşlar Nüfus Müdürlüklerine koşarken, kurumda uzun kuyruklar oluştu.


Kimliklerini henüz yenilemeyenler için son başvuru tarihinin 2023'ün sonu, ehliyet için de 2020'nin sonu olduğundan haberi olmayan vatandaşlar Nüfus Müdürlüklerine koştu. Bilecik'in Pazaryeri İlçe Nüfus Müdürlüğüne sürenin uzadığından habersiz vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, sürenin 2023 yılına uzamasını öğrenmelerine rağmen işlemlerini yaptırdılar. Vatandaşlar "Nasıl olsa gedik kimliklerimizi değiştirelim" derken, kuyruğa aldırış etmediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.