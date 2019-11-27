Vatandaşlar bu sene hamsi ve palamuda hasret kaldı

Bilecik'te balıkçılık yapan Batuhan Acar, bu sene tezgâhlarda geçen seneye göre palamut ve hamsinin az olduğunu belirterek, "Palamutlar benekli ton balığı diye satılıyor”

Balıkçı Acar, yaptığı açıklamada, bu sene balığın çok olmadığını ifade ederek, “Bu sene balığın çok olduğunu ben düşünmüyorum. Geçen sezon yıllardır gözükmeyen tarihte belki gözükmeyen bir palamut ve hamsi bolluğu vardı, ama hamsiler inceydi. Palamutlar çok güzel olunca çok satıldı. Hamsi biraz daha palamuda göre geri kaldı. Bu sene iki aydır çok güzel yerli hamsi sattık iri bir şekilde şuan da yerli hamsi çekilmek üzere son demlerini yaşıyor. Şuanda devletin uygun gördüğü lamba yasağı ile birlikte balık daha da azaldı. Hava şartları zorlaşınca artık bir haftadır Karadeniz hamsileri gelmeye başladı. Müşterilerimiz onları tercih etmeye başladı. İnce ama iri yerli hamsiye göre daha lezzetli bir balık bu sene balığın çok olduğunu gözleyemiyorum. Çünkü geçen sene sattığımız palamutlar 1 kilo 250 gram civarı 15 liraya satıyorduk. Bu sene yarım kiloluk palamutları 30 liraya satıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Palamutlar benekli ton balığı diye satılıyor”

Acar, açıklamasının devamında palamutların benekli ton balığı ve kara ton balığı olarak satıldığına değinerek, “Benekli tombik kara, ton balığına göre daha lezzetli bir balıktır. Ama palamudun tabi ki yerini tutmaz. Kara ton dediğimiz balık siyah etlidir. Benekli tombik dediğimiz balık beyaz etlidir aynı palamudu andırır ama palamut bizim insanlarımızın halkımızın sevdiği bir balıktır. Zaten eski, balığı seven insanlar bunu hayatta bu balığı palamut diye almazlar, ama bazı müşterimiz balığa bakmadan satıcıya güvenerek palamut kes diyor. Bu şekilde kesim yapılabiliyor, ama aldığı balığa bakarsa zaten palamut balığı olmadığını çok rahat bir şekilde anlar. Çünkü bu balık palamut balığı geçen sene çok boldu. İnsanların hafızasında fotoğraf olarak yeteri kadar kaldığını zannediyorum” dedi.