Bilecik'te her gün yüzlerce kişinin oturduğu yürüyüş yaptığı Uğur Mumcu Parkı'nda gece olunca vatandaşlar gece yürümeye korkuyor.

Bilecik'in en büyük mahallelerinden olan ve 17 bin kişinin yaşadığı Bahçelivler Mahallesine yapılan Uğur Mumcu Parkı geceleri adeta zifir karandık oluyor. Vatandaşlar geceleri parkta yürüyemez hala geldiklerini anlatarak, belediyeden buna bir çözüm bulmasını istediler. İçinde bulunan aydınlatmaların yetersiz olduğunu anlatan mahalle sakinleri, parkın adına yakışır şekilde ışıl ışıl olmasını talep ettiler.